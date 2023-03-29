Культура

Псковские музыканты примут участие в мастер-классах московских преподавателей

Серия мастер-классов и открытых уроков, организованных преподавателями Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского пройдет 1 апреля на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова и ДМШ №1 имени Н.А. Римского-Корсакова, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Мероприятия будут проводиться в рамках совместной гастрольной программы министерства культуры РФ, ФГБУК «Росконцерт» и Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского «Молодые звёзды Московской консерватории».

Ежегодно творческие бригады педагогов и студентов консерватории организуют гастрольные поездки по разным городам России, где проводят мероприятия с целью развития исполнительского мастерства учащихся региональных музыкальных школ и училищ, повышения интереса будущих абитуриентов к творческим специальностям и методической поддержки преподавателей музыкальных образовательных учреждений.

Вход на мастер-классы свободный.