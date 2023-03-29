Культура

Режим работы Псковского кремля изменится с 3 апреля

Режим работы ансамбля Псковского кремля изменяется с 3 апреля. Теперь по понедельникам будут работать все музейные выставки и экспозиции, расположенные на территории объекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В исключительных случаях экспозиционно-выставочные залы могут быть закрыты по техническим причинам или в связи с проведением мероприятий, о чем посетители будут заблаговременно оповещены, добавили в музее.

Напомним, Псковский кремль работает с 8:00 до 21:00, для входа объект доступен до 20:00. В период проведения специальных или крупных мероприятий режим работы может измениться.