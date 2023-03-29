Культура

Отдел книжных фондов Псковского музея-заповедника переименуют с 1 апреля

Отделу книжных фондов и письменных источников Псковского музея-заповедника возвращается название «Древлехранилище» с 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Древлехранилище – это древнерусское слово, под которым понималось хранилище древностей, архив. Впоследствии термин был практически вытеснен двумя другими: музей и архив. Сегодня термин «древлехранилище» используется редко, обычно в научной и исторической литературе.

Псковское Древлехранилище было официально создано в 1958 году трудами и подвижничеством одного человека – Л. А. Творогова. И хотя книжные богатства Псковского музея к моменту создания Древлехранилища накапливались и собирались около ста лет, заслуга и огромная роль в этом деле принадлежит именно ему. Более чем за 20 лет работы Л. А. Творогов проделал огромную работу по классификации и изучению книжных фондов музея.

«Рукописное собрание является одним из крупнейших периферийных собраний страны», – писал известный археограф В. И. Малышев в своей работе, посвященной собранию рукописей Псковского музея.

Свою систему организации книжных фондов по принципу первообразователей старинных библиотек Л. А. Творогов изложил в небольшой брошюре «Сокровищница старой русской книжности». В результате безликие книжные фонды научной библиотеки (с их общепринятым принципом наличия тех или иных книг по называниям, годам издания, формату) превратились в «библиотеку библиотек», отражающую книжную культуру Псковской земли на протяжении веков.

Самая древняя рукопись Древлехранилища – греческая, IX–Х веков, на 40 листах пергамента, отрывок из большого сборника бесед отцов церкви Иоанна Златоуста, Анастасия Синаита и Григория Богослова. Среди славяно-русских рукописных книг – многочисленные синодики псковских церквей и монастырей, сборники, содержащие исторические, литературные, житийные повести, сказания об иконах, сборники стихотворений, народных песен, учебная и учительная литература, старообрядческие полемические сборники, богослужебные и певческие рукописи. В составе фондов находятся 87 иллюминированных рукописей, лицевых – 21. В общей сложности 503 миниатюры украшают страницы псковских рукописных книг.

От XVI века сохранилось Евангелие 1532 года – вклад богатого заказчика в Спасо-Елиазаровский монастырь, о чем свидетельствует вкладная запись на книге. Четыре миниатюры евангелистов в красках с золотом выполнены в традиционной иконописной манере, шесть заставок неовизантийского стиля в красках, золотая вязь, 383 инициала с зооморфными и антропоморфными элементами. Пять лицевых рукописей XVII века – четыре Синодика, сборник Варлаамовской церкви, содержащий «Житие Варлаама Хутынского», которое иллюстрируют 47 миниатюр. Эти миниатюры близки по своему характеру клеймам житийных икон. Синодик середины XVII века дьяка Ф. Торопова украшают 87 миниатюр – иллюстраций к литературной части синодика. В технике акварели выполнены миниатюры в Синодиках Спасо-Мирожского монастыря, Матфеевской церкви погоста Неготь и Казанской церкви погоста Хворостьево. Большую художественную ценность представляют старообрядческие певческие рукописи с нотной записью в форме крюкового письма, характерного только для русских рукописей, украшенных орнаментом в поморском стиле.

Уникальна рукопись второй половины XIX века И.Ф. Годовикова «Описание и изображение древностей Псковской губернии» состоит из двух томов. Первый содержит в себе рукописное «Краткое историческое обозрение города Пскова и его древностей», на первом листе акварель с видом древнего Пскова (1581 г.). Второй том состоит из «Атласа рисунков древностей Пскова», мастерски исполненных акварелью.

Значительную ценность представляет коллекция старопечатных книг кириллического шрифта – анонимное «дофедоровское» Евангелие 1564 года, Псалтирь и Новый Завет 1580 года первопечатника Ивана Федорова, издания Андроника Невежи, Анисима Радишевского, Никиты Фофанова «Псковитина», Василия Бурцова, первое печатное издание свода русских законов – Уложение Алексея Михайловича 1649 года, сочинения Симеона Полоцкого, Букварь Кариона Истомина 1694 года, «Лексикон треязычный» Федора Поликарпова, кириллические книги XVIII–ХХ веков, изданные в типографиях Москвы, Петербурга, Украины и Белоруссии.

Гражданская печать петровского времени представлена книгами: География генеральная, Введение в историю Европейскую, Устав морской, Историография, Систима или состояние Мухамеданской религии. Имеются и переиздания: Книга Марсова или воинских дел и др. Из книг XVIII века имеются сочинения Ф. Прокоповича, кн. М.М. Щербатова, В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, издания Н.И. Новикова, мировая классика в русских переводах, прижизненные издания А.С. Пушкина, А.Н. Толстого, Ал. Алтаева, Ю. Тынянова, В. Каверина, издания общественных деятелей И. Лаврова, И.Н. Ткачева, М.И. Семевского, книги периода Великой Отечественной войны, издания по краеведению, гравированные издания, открытки и альбомы с видами Пскова.