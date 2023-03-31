Культура

Выставку «Корсунская легенда» монтируют в Изборске. ФОТО

Монтаж выставки «Корсунская легенда», открытие которой состоится 4 апреля в 14:00, идёт в выставочном зале музея-заповедника «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

Активное участие в подготовке выставки принимают сотрудники музея «Херсонес Таврический», накануне прибывшие в Изборск. С утра они посетили праздничную службу в честь Корсунской иконы Божией матери и вместе с другими прихожанами совершили крестный ход к Корсунской часовне.

На выставке можно будет увидеть базилику Древнего Херсонеса, уникальные фотографии из коллекций музеев-заповедников и узнать об иконе Корсунской Божией Матери, не раз спасавшей изборян от неприятелей.

«О появлении этого святого образа на Руси повествуют древние предания и легенды, в которых прослеживается историческая связь Херсонеса, Изборска и Санкт-Петербурга. Выставка освещает важнейшие события русской истории, зарождение российской государственности, формирование национальной культуры и духовности», - рассказали в музее.

Проект подготовлен Государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником «Изборск», Государственным историко-археологическим музеем-заповедником «Херсонес Таврический», Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор» и Санкт-Петербургской академией художеств имени И. Е. Репина.