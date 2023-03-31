Культура

Вечер памяти Владимира Сарабьянова прошел в Псковском музее-заповеднике

Вечер памяти художника-реставратора, искусствоведа Владимира Сарабьянова, который долгие годы занимался раскрытием и реставрацией уникальных фресок собора, прошел в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря 2 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Участники встречи вспоминали этого талантливого человека: для кого-то – коллегу, для кого-то – учителя и наставника, для кого-то – близкого друга», – рассказали в музее.

На вечере памяти присутствовали генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник сектора древнерусского искусства Института искусствознания Татьяна Царевская, а также коллеги, друзья и знакомые мастера.

«Владимир Дмитриевич Сарабьянов – это человек, которому провидением был дан великий дар таланта и простоты. Мне выпало огромное счастье работать в музеях, где хранили уникальные фрески, и куда приезжал работать Владимир Дмитриевич. Я благодарна судьбе, что на моем жизненном пути встретилась с человеком такого масштаба, такой глубины и такой силы», – отметила Светлана Мельникова.

Владимир Сарабьянов – художник-реставратор, искусствовед, большую часть своей жизни посвятивший разгадкам тайн монументальной фресковой живописи древних русских храмов. 6 апреля Владимиру Сарабьянову могло бы исполниться 65 лет, но в 2015 году его жизнь трагически оборвалась.

Вечер памяти начался с литии, которую отслужил наместник Мирожского мужского монастыря иеромонах Серафим (Козулин). После этого гости прошли в пространство собора, где началась основная часть встречи. Друзья, коллеги и ученики Владимира Сарабьянова делились воспоминаниями о том, какой след в их жизни оставил мастер, как повлиял на них, чему научил, что помог понять. Далее состоялся концерт мужского хора «Оптина Пустынь».

«Сегодняшний день действительно можно назвать знаменательным, ведь сегодня мы вспоминаем такого великого человека, сделавшего так много для сохранения нашего бесценного историко-культурного наследия. Вклад Владимира Сарабьянова сложно переоценить, и наша память о таких людях должна никогда не становиться скудной. Надеюсь, подобные встречи станут нашей доброй традицией», – подчеркнул Вадим Нэдик.

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря был выбран местом встречи неслучайно. Этот памятник имел огромное значение для Владимира Сарабьянова. Здесь он провел много часов, изучая, наблюдая и раскрывая каждую деталь – движение света, символическое значение элементов фрескового ансамбля, сочетание цветов.

Благодаря работе Владимира Сарабьянова, в необыкновенной полноте были раскрыты фресковый ансамбль и символическое устроение Спасо-Преображенского собора. В своих статьях исследователь отмечал логическую и символическую подчиненность всех частей собора, от архитектуры и монументальной живописи до света и звука в храмовом пространстве.

«Главной особенностью Владимира Сарабьянова я бы назвала то, что это был универсальный специалист, подобных которому просто не существует. Кажется, что практически невозможно соединить в одном человеке такого уровня реставратора, искусствоведа и исследователя – человека, который заточен на это, который имеет исключительный интеллект и вектор, четко нацеленный именно на древнерусское искусство. Он очень быстро преодолевал мост между столетиями, разделявшими нас и тех мастеров, которые создавали эти фрески, и мог так же легко помочь перейти этот мост нам», – поделилась Татьяна Царевская.