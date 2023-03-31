Вечер памяти Владимира Сарабьянова прошел в Псковском музее-заповеднике

Вечер памяти художника-реставратора, искусствоведа Владимира Сарабьянова, который долгие годы занимался раскрытием и реставрацией уникальных фресок собора, прошел в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря 2 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
«Участники встречи вспоминали этого талантливого человека: для кого-то – коллегу, для кого-то – учителя и наставника, для кого-то – близкого друга», – рассказали в музее.
На вечере памяти присутствовали генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник сектора древнерусского искусства Института искусствознания Татьяна Царевская, а также коллеги, друзья и знакомые мастера.
Владимир Сарабьянов – художник-реставратор, искусствовед, большую часть своей жизни посвятивший разгадкам тайн монументальной фресковой живописи древних русских храмов. 6 апреля Владимиру Сарабьянову могло бы исполниться 65 лет, но в 2015 году его жизнь трагически оборвалась.
Вечер памяти начался с литии, которую отслужил наместник Мирожского мужского монастыря иеромонах Серафим (Козулин). После этого гости прошли в пространство собора, где началась основная часть встречи. Друзья, коллеги и ученики Владимира Сарабьянова делились воспоминаниями о том, какой след в их жизни оставил мастер, как повлиял на них, чему научил, что помог понять. Далее состоялся концерт мужского хора «Оптина Пустынь».
Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря был выбран местом встречи неслучайно. Этот памятник имел огромное значение для Владимира Сарабьянова. Здесь он провел много часов, изучая, наблюдая и раскрывая каждую деталь – движение света, символическое значение элементов фрескового ансамбля, сочетание цветов.
Благодаря работе Владимира Сарабьянова, в необыкновенной полноте были раскрыты фресковый ансамбль и символическое устроение Спасо-Преображенского собора. В своих статьях исследователь отмечал логическую и символическую подчиненность всех частей собора, от архитектуры и монументальной живописи до света и звука в храмовом пространстве.
«Главной особенностью Владимира Сарабьянова я бы назвала то, что это был универсальный специалист, подобных которому просто не существует. Кажется, что практически невозможно соединить в одном человеке такого уровня реставратора, искусствоведа и исследователя – человека, который заточен на это, который имеет исключительный интеллект и вектор, четко нацеленный именно на древнерусское искусство. Он очень быстро преодолевал мост между столетиями, разделявшими нас и тех мастеров, которые создавали эти фрески, и мог так же легко помочь перейти этот мост нам», – поделилась Татьяна Царевская.