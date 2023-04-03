Культура

Лауреатами конкурса Poems to Admire стали псковские студентки

Студентки специальности «Музыкальное искусство эстрады» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Ирина Елфимова и Анастасия Куклина стали лауреатами первой степени межрегионального конкурса Poems to Admire на лучшее чтение стихов на английском и немецком языках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Организатор конкурса Poems to Admire - Вятский колледж культуры города Кирова. На конкурс поступили 54 работы, в нём приняли участие студенты из Кирова, Калуги, Воркуты, Советска, Сыктывкара, Донецка, Кемерово, Чебоксар и других городов.

Ирина Елфимова прочитала стихотворение собственного сочинения на английском языке. Анастасия Куклина – стихотворение «Весенняя песня» Генриха Гофмана фон Фаллерслебена на немецком языке, а также исполнила песню Иоганна Фридриха Рейхардта на этот текст.

Жюри отметило высокий уровень исполнительского мастерства и сценической культуры псковских участниц, выразительность и творческий подход к исполнению произведений.