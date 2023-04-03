Культура

Московский театр привезет в Великие Луки спектакль «Снегурочка»

Московский молодежный театр «Револьвер» покажет спектакль «Снегурочка» (12+) по пьесе А. Н. Островского на большой сцене Великолукского драматического театра 6 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в московском театре.

Фото: Московский молодежный театр «Револьвер»

«Снегурочка» театра «Револьвер» — это спектакль о даре и о том, кто и какую жертву платит за то, чтобы люди снова стали жить так, как завещано Богами, жить по закону любви, которая, по Островскому органически присуща природе и природе человека, как составной ее части, заметили в учреждении.

Над постановкой работала лауреат «Золотой маски» художник Ксения Сорокина, в основу музыкального оформления легли народные песни, подобранные фолк-певицей и педагогом Татьяной Куртуковой-Макеевой.

«Благодаря молодому актерскому ансамблю, который готов к поискам и экспериментам, а также серьезному опыту режиссера Сергея Власова, вы увидите красивое и глубокое действо», - анонсировали в театре.

Продолжительность спектакля - 2 часа 15 минут с антрактом. Показы стартуют в 13.00 и 18.30.

Гастроли театра «Револьвер» проходят в рамках направления по поддержке негосударственных (частных) театров программы «Большие гастроли», организованной ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры РФ.