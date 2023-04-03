Культура

Педагоги московской консерватории провели в Пскове серию мастер-классов

Серия мастер-классов и открытых уроков, организованных педагогами Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, прошла на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Состоялись мастер-классы по специальностям «Академический вокал» (доцент Е. И. Скусниченко), «Хоровое дирижирование» (преподаватель Т. Ю. Ясенков), «Фортепиано» (преподаватель А. И. Котляревская), открытая лекция по сольфеджио (доцент Л. Р. Джуманова) и открытый урок по слушанию музыки (Л. С. Плетнева). Педагоги отметили искреннюю заинтересованность юных участников, а также увлеченность и трепетное отношение к профессии их наставников.

Вечером состоялся концерт, на котором педагоги и студенты московской консерватории — лауреаты международных конкурсов — продемонстрировали слушателям мастерство концертного исполнения. В программе концерта прозвучали: Баллада для фортепиано n.1 И. Брамса (исп. А. Котляревская), «Кордова» для виолончели соло И. Альбениса (исп. А. Будо), Соната n. 2 для скрипки и фортепиано Э. Грига (2 и 3 части, исп. И. Родина и П. Букина). Е. Скусниченко (сопрано) исполнила романсы В. Гаврилина «Любовь останется», П. Чайковского «День ли царит» и Биксио Parlami d’amore. В честь юбилейного дня рождения С. В. Рахманинова П. Букина исполнила Прелюдию для фортепиано Соль-мажор, op. 32 No 5.

В этот же день состоялся благотворительный концерт-сказка «Музыкальные приключения Лесовичка» программы «Консерватория детям» в Центре помощи детям, оставшимися без попечения взрослых Печорского района. Подопечные центра узнали о секретах музыкального языка, о зарождении нотной грамоты и деятельности крупнейшего теоретика музыки Гвидо д’Ареццо. Ребята услышали произведения Баха, Моцарта, Шумана, Брамса, Массне, Чайковского, Мусоргского, Прокофьева и сами приняли активное участие в программе концерта, отвечая на сложные музыкальные вопросы ведущей и автора программы А. Н. Будо.

В колледже напомнили, что мероприятия проводились при поддержке министерства культуры РФ и ФГБУК «Росконцерт» в рамках музыкально-образовательной программы «Молодые звёзды московской консерватории».