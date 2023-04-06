Культура

Русскую и шведскую военную форму смогут примерить псковичи на интерактивной программе «Под знаком Орла»

Новая интерактивная программа «Под знаком Орла» состоится в Псковском музее-заповеднике в рамках музейного интенсива «Мы вам покажем…» 8 апреля в 16:00. Местом действия станет Варлаамовский угол. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в учреждении.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В ходе программы участники увидят современную реставрацию исторического памятника – Варлаамовской башни и комплекса оборонительных сооружений XVII века. Ведущие расскажут об осаде Пскова армией шведов в 1615 году, о грозных штурмах и жестоких сражениях, о мощной псковской крепости и стойкости псковичей.

Бонусом станет возможность примерить русскую и шведскую военную форму на экспозиции «Лев против Орла», а также сделать атмосферные фото в пространстве башни.

Стоимость экскурсии – 400 рублей с человека, в том числе по Пушкинской карте. Купить билет можно по ссылке.

Место встречи: Площадка у Варлаамовской башни (улица Леона Поземского, 46).

Предварительная запись по телефону: +78112292259.