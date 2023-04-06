Культура

Драма Андрея Звягинцева «Возвращение» вошла в число лучших 50 фильмов XXI века

В топ-50 лучших фильмов XXI века попала драма российского режиссёра Андрея Звягинцева. Речь идёт о фильме «Возвращение» 2003 года.

Изображение: Кинопоиск

Кинокартина заняла в рейтинге 32 строчку. За фильм голосовали авторы и критики The Hollywood Reporter, сообщает RuNews24.

«Возвращение» рассказывает о двух братьях, к которым неожиданным образом возвращается отец. До этой встречи ребята знали его только по фотографии 10-летней давности.

Первое место в списке The Hollywood Reporter досталось фильму «Один и два», второе место – кинокартине «Внутри Льюина Дэвиса», а третье – «Собиратели и собирательница».

В первую десятку вошли такие фильмы, как «Зодиак», «4 месяца, 3 недели и 2 дня», «Унесённые призраками», «Любовное настроение», «Прочь».