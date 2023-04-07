Культура

Круглый стол памяти историка и краеведа М. Е. Васильева начал свою работу в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начал работу XIII круглый стол «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти замечательного музейщика, историка и краеведа, специалиста по охране памятников М.Е. Васильева, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Накануне в программу мероприятия было включено 15 докладов и сообщений на темы из разных периодов истории Пушкиногорья, от, например, отдельных страниц истории Святогорского монастыря в XVI веке до определения границ территории Пушкинского заповедника в 90-е годы прошлого столетия. Среди докладчиков — исследователи из Пскова, Пушкинских Гор, Санкт-Петербурга, Саратова.

Открыли работу сообщением Виктора Никифорова, методиста по научно-просветительской деятельности Пушкинского заповедника, о геометрическом плане деревни Горончаровой 1785 года, обнаруженном им в ходе архивных изысканий.

Далее вновь обнаруженными сведениями о мельнице в деревне Воронич поделилась с собравшимися за круглым столом Наталья Виноградова, руководитель службы по организации и проведению праздников и массовых мероприятий Пушкинского заповедника. Эта информация, несомненно, может оказаться очень полезной для работы с экскурсантами, в частности, с посетителями музейного комплекса в Бугрово, — отметили в музее.

«Мельничную тему» продолжил Денис Виноградов, хранитель музея-мельницы в деревне Бугрово. Он подробно остановился на истории каменных жерновов в России и рассказал о находящихся в настоящее время в работе жерновах для действующей музейной мельницы. «Мы надеемся, что наша мельница уже совсем скоро обретёт новое каменное сердце», — отметил докладчик.

В настоящее время круглый стол памяти М. Е. Васильева продолжает работу.