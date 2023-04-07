Культура

Портрет Римского-Корсакова подарили Псковскому музею-заповеднику

Президент Фонда социальной и культурно-нравственной поддержки граждан «Богатырские ворота» Святослав Кудрявцев передал в дар Псковскому музею-заповеднику портрет Н. А. Римского-Корсакова в марте, накануне дня рождения М. П. Мусоргского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Портрет выполнен московским современным художником Сергеем Грачевым и очень точно передает черты великого композитора, отметили в музее.

«Н. А. Римский-Корсаков – выдающийся русский композитор, один из участников музыкального содружества "Могучая кучка". Творческая и человеческая дружба связывала Модеста Петровича и Николая Андреевича, они снимали на двоих меблированные комнаты в молодые годы, а после смерти Мусоргского именно Римский-Корсаков отредактировал оперу "Борис Годунов" и написал партитуру к опере "Хованщина"», - рассказали в музее-заповеднике.

В 2021 году Святослав Кудрявцев уже передал в музей портрет М. П. Мусоргского. И подарки на этом не закончатся. В планах президента фонда - заказать художнику портреты еще трех участников «Могучей кучки»: С. П. Бородина, М. А. Балакирева и Ц. А. Кюи.