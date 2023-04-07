Культура

Фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк посетили Поганкины палаты

Российские фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк посетили Псковский музей-заповедник. Об этом фигуристка сообщила в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал Александры Трусовой

«Всем привет, мы должны были уехать в 12, но зашли в Поганкины палаты», - сказала фигуристка.

Марк Кондратюк добавил, что «они продолжают окультуриваться в Пскове».

Напомним, «Союз чемпионов» фигуриста Евгения Плющенко представил программу «Русские Сезоны» в Пскове в Ледовом дворце 6 апреля.

В шоу прозвучала музыка русских композиторов (Чайковский, Рахманинов, Римский-Корсаков и другие). Участие приняли известные российские фигуристы: Евгений и Александр Плющенко, Александра Трусова и Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Марк Игнатов. Также воспитанники академии фигурного катания «Ангелы Плющенко»: Софья Муравьева, Вероника и Алена Жилины, Софья Титова и другие. Масштаб шоу дополнили балет и синхронное катание на льду.

Супруга Евгения Плющенко, музыкальный продюсер Яна Рудковская, встретилась с псковичами в торгово-развлекательном центре «Акваполис».