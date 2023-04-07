Научно-практическая конференция «На каждом метре в городе моём поставить можно памятники славы» пройдёт в Великих Луках 13 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил член Совета Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.
Конференция посвящена 78-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию освобождения Великих Лук, 80-летию подвига Александра Матросова, 15-летию присвоения Великим Лукам почётного звания РФ «Город воинской славы».
Она состоится в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского. В программе мероприятия:
Подробнее с программой можно ознакомиться здесь.