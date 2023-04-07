Культура

Конференция «На каждом метре в городе моём поставить можно памятники славы» пройдёт в Великих Луках

Научно-практическая конференция «На каждом метре в городе моём поставить можно памятники славы» пройдёт в Великих Луках 13 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил член Совета Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

Конференция посвящена 78-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию освобождения Великих Лук, 80-летию подвига Александра Матросова, 15-летию присвоения Великим Лукам почётного звания РФ «Город воинской славы».

Она состоится в Центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского. В программе мероприятия:

13:00-14:00 – регистрация участников (1-й этаж),

13:00 – знакомство с книжной выставкой «Город - именем гордый - Великие Луки!»,

13:15 – показ документального фильма «Битва за Великие Луки» (документальный сериал «Неизвестные сражения Великой Отечественной» ТРК «Звезда»),

14:00 – Открытие конференции, приветствие участников от почётных гостей и оргкомитета,

14:15 – 16:15 – Пленарное заседание.

Подробнее с программой можно ознакомиться здесь.