Культура

Влад Топалов и Регина Тодоренко выпустили клип на песню псковича

Влад Топалов и Регина Тодоренко выпустили клип на песню «Я не верю больше твоим словам» жителя посёлка Идрица Себежского района Романа Сталюкова, который ранее стал победителем музыкального шоу «Конфетка» на телеканале ТНТ. Об этом музыкант сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что Роман Сталюков выпустил первый официальный музыкальный релиз.

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Напомним, что житель Идрицы стал победителем шоу на ТНТ, которое собирает непрофессиональных музыкантов и помогает их песням по-новому зазвучать, и выиграл 300 тысяч.