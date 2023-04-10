Культура

Капитальный ремонт Детской школы искусств начался в Печорах

Работы по капитальному ремонту Детской школы искусств начались в Печорах. Обновление учреждения культуры стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». На ремонт выделено 58 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В настоящее время строители проводят в помещениях демонтаж старых покрытий. Одновременно сотрудники ДШИ переезжают в места временной работы. Сейчас некоторые кружки уже размещаются на свободных площадях детского сада «Рябинка». По завершении учебного года остальные секции будут переведены в Печорскую среднюю образовательную школу №3.

Директор Печорской школы искусств Оксана Рудакова отметила, что работы на объекте ведутся быстро и аккуратно. По словам руководителя учреждения, она постоянно на связи с подрядчиком и следит за качеством выполнения всех работ.

Проект модернизации школы искусств двухлетний. За этот период планируется капитально отремонтировать кровлю, фасад и внутренние помещения. Классы изобразительного искусства, музыки и хореографии, а также актовый зал и учебные кабинеты приобретут эстетичный вид и станут более эргономичными.

Печорская детская школа искусств — одна из старейших в Псковской области. В 2022 году учреждение отметило 75-летний юбилей. В настоящее время в ДШИ по разным направлениям проходят обучение почти 300 ребят.