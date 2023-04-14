Культура

140 лет со дня рождения виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского отмечают в Псковской области

140 лет со дня рождения виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского отмечают в Псковской области 15 апреля.

Изображение: Псковская городская библиотека

140 лет назад, в селе Ругодево Новоржевского уезда Псковской губернии родился Борис Сергеевич Трояновский, которого называли «русским Паганини», «виртуозом», «королем балалайки».

«В деревенской глуши, в 75-ти верстах от железной дороги, я впервые услышал у крестьян игру на балалайке, очень увлекся ею, стал учиться играть, перенимая у деревенских учителей их манеру игры, приемы, штрихи и песни. Не видя никого кругом, кроме крестьян, не слыхав никакой музыки, кроме деревенской, я с детства выучился тому, чему не мог выучиться ни в одной консерватории. Я понял и впитал в себя дух народа, национальный стиль и характер исполнения деревенских песен и наигрышей», - вспоминал он в автобиографии.

Такие песни, как «Светит месяц», «Из-под дуба, из-под вяза», «Уральская плясовая», «Цвели, цвели цветики», «У ворот, ворот», «Я с комариком плясала», и многие другие входили в репертуар балалаечника.

Концертный дебют состоялся в Старой Руссе, когда ему было 11 лет. После окончания учебы в Псковском реальном училище, с 1903 года, начал заниматься артистической деятельностью как профессиональный музыкант. Вскоре он переехал в Петербург. Затем - гастроли по городам Англии, Франции, Америки, большая поездка по России. И везде грандиозный успех - русская балалайка в руках мастера-виртуоза покоряла всех.

В 1920-е годы Трояновский совместно с братьями Алексеевыми активно занимался организацией первого профессионального оркестра русских народных инструментов. В годы войны артист выезжал в составе концертных бригад в воинские части, пережил блокаду Ленинграда.

Похоронен на Волковом кладбище Санкт-Петербурга. В Новоржеве открыт барельеф в честь виртуоза-балалаечника.

16 апреля в Новоржеве пройдет областной конкурс-фестиваль народной музыки, посвященный 140-летию Бориса Трояновского. на сцене выступит заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени В. Румянцева.