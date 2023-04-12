Культура

Древнюю тюрьму для высокопоставленных преступников отреставрировали в Новгородском кремле

Помещения внутри кремлевской стены, которые, по мнению ученых, в древности использовались для содержания высокопоставленных преступников, отреставрировали в Великом Новгороде.

«Реставраторы завершили работы во внутристенных каморах за Софийской звонницей», - цитирует «Интерфакс» пресс-службу Новгородского государственного музея-заповедника, в ведении которого находится большинство памятников Кремля.

В ходе реставрации ученым так и не удалось точно датировать время строительства этих загадочных помещений, куда ведут два входа с разных сторон звонницы. Каких-либо артефактов, которые бы помогли экспертам с датировкой, внутри камор не обнаружено.

В ГМЗ затруднились ответить на вопрос, станет ли после реставрации древняя тюрьма объектом экскурсионного показа. «Пока трудно сказать, как будут использоваться эти помещения», - сказал собеседник агентства.

Новгородский кремль является памятником всемирного значения XI-XVII веков.