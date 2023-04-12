Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Новый выпуск будет посвящен открывшемуся в Псковской области фестивалю-конкурсу исполнителей на русских народных инструментах, посвящённому 140-летию со дня рождения виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского. Подробнее о его наследии, о фестивале и о развитии псковской школы балалайки ведущая Татьяна Иванова поговорит с руководителем заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева Константином Абабковым, солисткой ансамбля Марией Абабковой и с юными музыкантами, учениками Константина Абабкова - Леонидом Долгих, Мирославом Уманским-Иртюго и Степаном Шуршаковым.

Как фестиваль имени Бориса Трояновского изменился за 30 лет? Кто в нем участвует в этом году и насколько сильны конкурсанты? Каких сюрпризов следует ожидать? Есть ли у юных музыкантов время на обычные детские радости? И почему они сделали выбор в пользу балалайки, а не более современных музыкальных инструментов? Есть ли в современном мире место для русской народной музыки и кто был первым русским рэпером?

И, как обычно, участники «Квартирника» исполнят несколько музыкальных произведений.

Трансляция завершена.