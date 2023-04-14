Культура

Пять студентов колледжа искусств стали лауреатами регионального фестиваля «Российская студенческая весна»

Пять студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова стали лауреатами регионального фестиваля «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций в 2023 году, который проходил 13-14 апреля в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В вокальной номинации профильного направления призовые места получили: Анастасия Куклина (первая степень), Анастасия Алексеева (вторая степень), Анастасия Егорова и Анна Бутман (третья степень). Ирина Елфимова стала обладательницей звания лауреата 1 степени в театральной номинации.

Все победительницы являются студентками 3 курса специальности «Музыкальное искусство эстрады» колледжа. В творческом архиве молодых вокалисток – многократные победы в международных и всероссийских исполнительских вокальных и чтецких конкурсах: международном фестивале- конкурсе «Орфей», открытом всероссийском конкурсе-форуме музыкального творчества «Кларини XXI века», всероссийском фестивале патриотической песни «Мелодии Победы» и др.

Победительница вокальной номинации Анастасия Куклина неоднократно достойно представляла Псковскую область на общероссийском уровне: в финале Молодёжных Дельфийских игр, на прослушиваниях кандидатов от РФ на фестиваль искусств «Славянский базар-2022». С 8 апреля талантливая вокалистка участвует во всероссийском вокальном ТВ-конкурсе «Звезда-2023».