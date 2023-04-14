Культура

Репетиция массового прочтения поэмы «Реквием» состоялась в Пскове

Репетиции и мастер-классы профессора театрального института имени Б. Щукина Марии Оссовской и шеф-редактора радио «Культура» Марины Багдасарян в рамках Межнационального кросс-культурного проекта «Покуда сердца стучат» состоялись в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова

Участниками мастер-классов стали преподаватели и студенты колледжа искусств, руководители театральных коллективов Пскова и области.

Репетиции, актёрские, вокальные и речевые тренинги, мастер-классы по культуре речи были направлены на выразительное прочтение поэмы Роберта Рождественского «Реквием», исполнение которой сводным многонациональным молодежным коллективом состоится 29 и 30 апреля в Москве и Ржеве.

Вместе с псковичами в этой грандиозной патриотической акции примут участие молодые чтецы из Татарстана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Москвы, Тверской и Луганской областей.

Выступления состоятся в Музее Победы в Москве и у памятника освободителям в Ржеве (Ржевский мемориал Советскому солдату, Тверская область).