Культура

На квест-путешествие в древний город крещения князя Владимира приглашает музей-заповедник «Изборск»

Музей-заповедник «Изборск» предлагает отправиться в «Чудесное путешествие» в древний город Корсунь, где произошло легендарное крещение князя Владимира. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

В рамках игры ребятам предстоит познакомиться с эпохой правления княгини Ольги и князя Владимира, узнать о том, как Русь приняла христианство и как это повлияло на дальнейший ход развития страны.

«Цель путешествия: добраться до Корсуни, узнать историю своего героя, а также заработать монеты, преодолевая на своем пути препятствия, и выполняя разнообразные задания. Побеждает та команда, чей корабль дойдет до финиша быстрее и с большим количеством монет за правильные ответы», - рассказали в музее.

Участников игры ждут задания на выбор ответа, на соотнесение событий с миниатюрами из Радзивиловской летописи, также им будет необходимо вставить слова, пропущенные в различных фрагментах летописи.

Записаться на квест можно по телефону: 8 (8112) 33-16-17. Игровая программа подходит для учащихся 5-11 классов. Квест будет доступен по «Пушкинской карте».