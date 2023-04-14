Культура

Бездомный «дедушка псковского панк-рока» проведёт авторскую экскурсию по городу

Авторскую экскурсию проведёт бездомный «дедушка псковского панк-рока» Дмитрий Шип 21 апреля. Об этом сообщается в группе городского образовательного проекта «Ветка» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на Telegram-канал «Стрен не Стерн».

«В День космонавтики, сразу после звездопада, нашей праздношатающейся группировкой был замечен загадочный господин в камуфляжной куртке и высоких кожаных берцах а-ля Grinders. Оглядываясь по сторонам, с блистающей надеждой поживиться чем-нибудь вкусненьким он рыскал в мусорном баке. Как известно, мы не можем жить без космоса: коллегиально было принято решение подойти к господину и познакомиться. Им оказался Дмитрий Шип — дедушка псковского панк-рока, нашумевший тусовщик рубежа 80-90-х годов, фронтмен группы "Шип и крысы" и известный завсегдатай легендарного кафетерия "Бейрут". Спустя пять минут общения было вынесено второе коллегиальное решение: перед нами титан — обветшалый, бездомный, но всё же титан. Угостив его вкусненьким, выслушав его яркие рассказы-калейдоскопы, было принято и третье решение: во что бы то ни стало организовать авторскую экскурсию по былым местам силы от Дмитрия Шипа», – рассказал автор Telegram-канала.

На авторской экскурсии бездомного Дмитрия Шипа горожане смогут узнать о первой псковской коммуне, в которой обитали советские неформалы, легендарном кафетерии «Бейрут» и его обитателях; что такое «Шип компани люкс» и «флэт в Доме масона».

«Словом — постигнешь всю прелесть и трагичность безумно веселой жизни яростного поколения 80-90х», – резюмировали организаторы.

Первая экскурсия пройдёт в пятницу, 21 апреля, она начнется в 19:00. Маршрут: от Октябрьского проспекта 10,а (пиццерия «Мама Рома») до Дома масона. Стоимость экскурсии 200 рублей. Записаться можно через сообщения группы «Ветка».

«Мест всего 20. Все вырученные фунты-стерлинги передадим Дмитрию на беззаботную и спокойную жизнь. Несмотря на то, что Дмитрий бездомный, он сохранил весёлость души и легкость сердца — наша помощь будет ему очень кстати. Для справки: на пропитание ему хватает в день всего 100 рублей. Водочку пьёт редко, а если и выпьет — не буянит и не нарушает общественный порядок. Словом, одна экскурсия решит массу его проблем — подарит надежду, утешение и радость», – добавил пскович.

Кроме того, Дмитрий Шип пишет книгу о жизни обитателей кафетерия «Бейрут» под названием «Время выделяться».