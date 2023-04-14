Культура

«Михайловское» представляет в сети творчество петербуржца, влюблённого в псковские пушкинские места

В рамках большого интернет-проекта «Художник и музей» Государственный Пушкинский заповедник в день 95-летия со дня рождения русского советского живописца Эдварда Выржиковского (1928—2008), представляет подписчикам и посетителям своих официальных страниц в социальной сети «ВКонтакте» репродукции работ мастера.

Эдвард Выржиковский. Святогорский монастырь (1969). Из собрания музея-заповедника

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта виртуальная выставка создана по материалам фондовой коллекции «Михайловского»: здесь хранится восемь картин Эдварда Выржиковского. Это виды Святогорского монастыря, Михайловского, дома-музея в Тригорском.

Именно в Тригорском, отметили в Пушкинском заповеднике, в 1970 году состоялась большая — более чем из 60 работ! — персональная выставка Эдварда Выржиковского. В статье, подготовленной к этому показу, директор музея, С. С. Гейченко, писал: «Когда вы любуетесь его пейзажем Михайловского, вам всё время кажется, что где-то рядом с вами Пушкин». Сын художника, Пётр Выржиховский рассказывает, что псковские пушкинские места, наряду с Троице-Сергиевой Лаврой и Московским Кремлём — особые страницы творческой биографии мастера. Михайловское он сердечно любил, и приезжал сюда, к Пушкину и к своему другу Гейченко, много раз, в течение более чем двух десятилетий.

В музее также уточнили, что сегодня работы Эдварда Выржиховского хранятся в ведущих музеях России, а также в частных собраниях в нашей стране и в Великобритании, в Германии, в Италии, в Китае, в США, в Финляндии, в Японии.

Напомним, что в рамках Интернет-проекта «Художник и музей», стартовавшего более двух лет назад, сотрудники заповедника регулярно знакомят своих виртуальных посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье. В «Михайловском» убеждены, что цифровые экспозиции, при всей их внешней скромности, весьма и весьма значимы: «Это самый простой и в то же время действенный способ показать большому количеству людей вещи из музейного собрания; возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в выставочных залах Пушкинского заповедника и без «посредничества» электронных средств коммуникации».