Культура

День открытых дверей пройдет в Псковском областном колледже искусств

День открытых дверей Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоится 21 апреля на музыкальном отделении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Абитуриенты и их родители получат информацию обо всех специальностях и специализациях колледжа искусств, правилах приёма в образовательное учреждение, приёмных требованиях по различным направлениям обучения.

В рамках дня открытых дверей запланировано знакомство с учебными корпусами, встречи с ведущими преподавателями и представителями администрации, познакомятся с фотовыставкой студентов колледжа.

Каждый абитуриент получит маршрутный лист с расписанием мероприятий.

С 14:00 до 15:45 в здании музыкального отделения колледжа (улица Воеводы Шуйского, 2) пройдут индивидуальные консультации и беседы с преподавателями всех специальностей и специализаций.

В 16:00 состоится концерт «Симфония дружбы» солистов и творческих коллективов Могилёвского государственного колледжа искусств: лауреатов республиканских и международных конкурсов народного хора народной песни «Маладзік», народного ансамбля народной музыки «Лянок» и солистов специальности «Инструментальное исполнительство», стипендиатов специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.