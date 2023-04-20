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Культура

Участников псковских «Пушкинских уроков» ждут с ответным визитом в «Михайловском»

20.04.2023 16:46|ПсковКомментариев: 0

Череду мастер-классов «И пальцы просятся к перу…», разработанных в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», провела для молодых псковичей педагог, методист по музейно-образовательной деятельности Елена Фёдорова. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, занятия были организованы вчера, 19 апреля, в Доме Беклешова на улице Георгиевской, 4, где сейчас работает представительство Пушкинского заповедника в областном центре.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Участниками мастер-классов стали восьмиклассники из псковского Лицея экономики и основ предпринимательства №10, а также студенты Псковского медицинского колледжа — всего 60 человек. Молодые люди узнали о письменных принадлежностях, какие были в ходу в пушкинскую эпоху. Им рассказали, как обжигали и затачивали перья, как сворачивали и запечатывали письма, чтобы сохранить тайну переписки, познакомили с образцами эпистолярных текстов и предложили написать гусиным пером собственное послание — сообразуясь с таким образцом или сочиняя что-нибудь своё.

В «Михайловском» уточнили, что занятия из цикла «Пушкинские уроки» псковские учащиеся посетили в рамках государственной просветительской программы «Пушкинская карта». В музее выразили надежду, что дети, которым понравился урок, теперь захотят приехать в музей, чтобы узнать больше о пушкинской эпохе и об Александре Пушкине, а, может быть, и побывать на других мастер-классах, разработанных в «Михайловском», добавили в музее. 

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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