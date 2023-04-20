Культура

Псковские студенты выступят в Музее Победы в Москве

Студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова выступят в Музее Победы 29 апреля в 12:00, где впервые прозвучит речевая оратория «Покуда сердца стучат…». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Литературной основой оратории является поэма Роберта Рождественского «Реквием». Спектакль стал победителем первого конкурса на предоставление грантов президентского Фонда культурных инициатив.

Каждая глава поэмы имеет оригинальную голосовую аранжировку. Рече-голосовая партитура оратории рождалась и фиксировалась во время репетиций со всеми группами сводного речевого хора.

Над спектаклем работали - студенты средних специальных и высших учебных заведений, артисты драматических и музыкальных театров, педагоги и преподаватели регионов Российской Федерации, в том числе Луганской Народной Республики, а также из стран ближнего зарубежья – Республики Армения и Республики Беларусь. Всех участников проекта объединяет великий и могучий русский язык.

«Поэма «Реквием» написана о погибших, но посвящена живым. Рассказывает о смерти, но воспевает жизнь. Рождена войной, но устремлена к миру всем своим существом. Это эмоционально заряженное действо не оставит равнодушными зрителей спектакля. Особое внимание авторы проекта уделяют гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти, укреплению ответственности представителей молодого поколения за свой политический, нравственный и правовой выбор», - рассказали в колледже.

30 апреля планируется выезд участников проекта к памятнику освободителям Ржева (Ржевский мемориал Советскому солдату), Тверская область.

Руководитель проекта – педагог, театральный обозреватель, кандидат педагогических наук, шеф-редактор (театр) Радио «Культура», автор и ведущая программ, сценарист, режиссер и продюсер ; заведующая отделом «Музей-студия Радиотеатра» - филиал Бахрушинского музея; лауреат 1-й премии конкурса «Патриот России» (Роспечать и Министерство обороны РФ) Марина Багдасарян.

Автор рече-голосовой партитуры – кандидат филологических наук, профессор Театрального института имени Бориса Щукина; заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской Республики, художественный руководитель Московского театра чтеца Мария Оссовская.

Проект поддержали: Президентский фонд культурных инициатив, Музей Победы, правительство Тверской области, Министерство культуры Тверской области, Министерство культуры Республики Дагестан, Министерство по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики, комитет по культуре Псковской области, «Мосволонтёр», «Россотрудничество», Театральный институт имени Бориса Щукина, Дом актера имени А. А. Яблочкиной, Дагестанский государственный университет, Казанский государственный институт культуры, Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского, Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и др.