Культура

Традиционный конкурс школьных музеев в России посвятят цифровизации экспозиций

Партия «Единая Россия» проведёт традиционный конкурс школьных музеев, сообщил координатор партийного проекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн на заседании общественного совета партпроекта, пишет официальный Telegram-канал партии «Единая Россия».

В этом году конкурс будет посвящен цифровизации музейных фондов и экспозиций.

«В общей сложности традиционно у нас 96 победителей, которые получают денежные гранты до 200 до 500 тысяч рублей. Их можно направить на улучшение работы самих музеев», - отметил Александр Хинштейн.