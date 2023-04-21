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Культура

Мэри Поппинс и кот Леопольд выступили перед детьми в псковском колледже искусств

24.04.2023 10:21|ПсковКомментариев: 0

Более 200 школьников побывали на концерте «Пой, шути и улыбайся» в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. В исполнении молодых вокалистов в концерте прозвучали песни из отечественных кинофильмов и мультфильмов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже. 

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Перед юными зрителями – учащимися общеобразовательных школ Пскова – предстали известные всем сказочные персонажи – черепаха Тортилла, Дюдюка, Бременские музыканты, Мэри Поппинс, Буратино, кот Леопольд, гениальный Сыщик и другие.

 

Участники концерта – студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады» Анастасия Алексеева, Марина Анищенкова, Анна Бутман, Дарина Вольнова, Анастасия Егорова, Ирина Елфимова, Анастасия Куклина, Ангелика Маалманн, Мария Михайлова, София Сегаль, Андрей Фёдоров, Екатерина Чугунова, Дарья Шилова, учащиеся школы педагогической практики колледжа Тамара Васильева, Григорий и Максим Косых, Александра Сипкина, а также студенты 1 курса специализации «Хореографическое творчество».

«Шоу программа была с восторгом принята юными слушателями, которые поддерживали восторженными аплодисментами каждый номер», - добавили в колледже. 

Теги: #псков #колледж искусств
Источник: Псковская Лента Новостей
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