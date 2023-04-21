Культура

Псковская делегация принимает участие в XXII молодежных Дельфийских играх

Творческая делегация Псковской области принимает участие в XXII молодежных Дельфийских играх России, которые проходят с 21 по 26 апреля 2023 года в Саратовской области. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

В церемонии открытия игр приняли участие 2516 человек от 10 до 25 лет в составе делегаций из 80 субъектов Российской Федерации. В Псковскую делегацию вошли 22 человека, представляющих музыкальное, художественное, чтецкое, цирковое направления.