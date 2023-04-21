Культура

Идею по продвижению чтения псковского библиотекаря оценили в Москве

Заведующая псковской библиотекой «Диалог» Елена Ефимова приняла участие в Международном форуме «Библиотечный диалог стран СНГ», который организовала Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

На этот форум, который проходил сначала в Санкт-Петербурге, а потом в Москве, съехались молодые библиотекари из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, чтобы обсудить роль библиотеки в жизни современного местного сообщества, новые библиотечные технологии по сохранению и приумножению культурного наследия, а также варианты библиотечного содействия глобальным целям устойчивого развития.

Во время форума его участники не только учились, но и придумывали новые формы библиотечной деятельности. В частности, во время одной из сессий их поделили на команды, которые должны были разработать и представить на суд коллег новые библиотечные проекты с учётом современных вызовов.

Команде, в которой оказалась Елена Ефимова, нужно было изобрести необычные способы продвижения библиотеки в местном сообществе с целью расширения читательской аудитории и популяризации чтения. И тогда заведующая псковской библиотекой «Диалог» предложила коллегам вместо традиционной «ночи библиотек» проводить «День библиотечного самоуправления» - то есть, попробовать приглашать читателей самих ненадолго похозяйничать в библиотеке, чтобы они смогли оценить, сколько всего интересного там можно узнать и организовать.

«Другим членам команды эта идея очень понравилась, они продумали её до мелочей, вплоть до вручения участникам акции дипломов "библиотекарей". Презентация этого проекта имела огромный успех. А организаторы форума отдельно поблагодарили руководство Централизованной библиотечной системы Пскова за то, что оно прислало к ним на мероприятие такого креативного участника», - добавили в библиотеке.