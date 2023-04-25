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Культура

«НЕурок географии» состоялся в Поганкиных палатах в Пскове

26.04.2023 10:25|ПсковКомментариев: 0

Известный писатель и журналист, режиссёр-документалист, вице-президент общества полярников Владимир Стругацкий провел «НЕурок географии» 26 апреля в Поганкиных палатах в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Генеральный директор Псковского музей-заповедника Светлана Мельникова открыла мероприятие, рассказав о своей встрече с Владимиром Стругацким.

Путешественник показал документальный фильм «Полярное счастье», посвященный академику Алексею Трешникову, а также рассказал о своих путешествиях. Участники смогли задать Владимиру Стругацкому вопросы.

«Фильм о моем большом друге, человеке легендарном. Это человек, который впервые отправил меня в Арктику в 1973 году, впервые отправил в Антарктиду, это 1982 год. С тех пор я стараюсь каждый год, за исключением последних двух лет, бывать там в экспедициях», — рассказал Владимир Стругацкий.

Владимир Стругацкий участвовал во многих полярных экспедициях, работал на дрейфующих станциях в Северном Ледовитом океане и на антарктических станциях «Мирный», «Молодежная», «Восток». Он побывал на Северном и Южном полюсах. В 2005 году Стругацкому присвоено звание «Почетный полярник». В его творческой биографии не только книги, но и фильмы, большинство из которых об Арктике и полярниках.

 

«НЕурок географии» прошел в рамках Всероссийской акции Русского географического общества при сотрудничестве с региональным отделением РГО.

Теги: #псков #география
Источник: Псковская Лента Новостей
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