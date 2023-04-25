Культура

Завершение реставрации Пороховых погребов Псковского Кремля планируется в июле

Завершение реставрации Пороховых погребов Псковского Кремля планируется в июле 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

«Работы идут полным ходом. В подклетах на больших площадях проведена вычинка и замена пораженного грибком камня, выполнены штукатурные работы. Началась подводка коммуникаций», – отметили реставраторы.

В результате реализации инженерных проектов, памятник получит современное централизованное отопление от собственной котельной и новое подключение к электросетям.

Псковский Кром (Кремль) — историко-архитектурный центр Пскова. Год постройки конец XI века — начало XII века.

В зоне ответственности АНО «Возрождение» несколько объектов ансамбля Псковского Кремля:

Троицкий собор 1682—1699 годов постройки;

Колокольня,

Пороховые погреба,

Дом причта.