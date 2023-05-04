Культура

В Покровской башне показали фильм о Гагарине

Показ фильма «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС 12+» состоялся во вновь открывшейся Покровской башне 3 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Кинолента включает воспоминания современников Гагарина: космонавтов Алексея Леонова и Виктора Горбатко, певца Иосифа Кобзона, космического испытателя Евгения Кирюшина, композитора Александры Пахмутовой, поэта Николая Добронравова, а также фотографов и пишущих корреспондентов ТАСС.

«Музей Победы Москвы предложил нам присоединиться к акции "Майский фестиваль правильного кино", который проходит уже второй раз. Онлайн голосованием был определен фильм про Гагарина. Площадка тоже была выбрана не случайно: недавно мы открыли Покровскую башню и хотели, чтобы этот объект привлекал к себе людей», – отметила начальник службы музейных проектов Нина Витковская.

Несмотря на переменчивую погоду и вечернюю прохладу, мероприятие собрало более 70 человек. И взрослые, и дети с большим энтузиазмом изучали устройство башни перед просмотром фильма, а позже внимательно смотрели киноленту.

«Мероприятие очень понравилось, потому что как раз хотела посетить Покровскую башню. Мне кажется, это такой торжественный и величественный момент: все-таки Покровская башня производит впечатление, ведь она одна из самых крупных башен в Европе. Мы с коллегами даже прислонили руку к стене изнутри, загадали желание, будет что рассказать близким. Как правильно сказали в музее, подобные мероприятие нужно чем-то насыщать, в этом случае показ был очень хорошим решением. И фильм интересный, достойный, и время выбрано удачно. Покровский угол впечатляет, здесь отличный вид!» – поделилась впечатлениями участница мероприятия Арина Демина.

После просмотра киноленты на поляне у Покровской башни центр «Юный техник» и клуб «АстроПсков» в рамках проекта «Поехали!» предоставили возможность всем желающим посмотреть на небесные, и не только, объекты в 200-миллиметровый телескоп. Так, например, гости мероприятия могли детально рассмотреть уникальный прапор Покровской башни авторства Дмитрия Смирнова, сына известного архитектора-реставратора Всеволода Смирнова. Узнать о жизни и творчестве самого Всеволода Смирнова можно на выставке «Всеволодов Свет» в Палатах у Сокольей башни (Доме Ксендза).