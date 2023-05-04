Культура

Снятый в космосе фильм «Вызов» перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате

Первый снятый в космосе фильм «Вызов» перешагнул отметку в миллиард рублей в прокате, следует из данных на сайте Единой Федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Общие сборы картины достигли 1 004 197 599 рублей, пишет РИА Новости.

Главная роль в «Вызове» у уроженки Пскова Юлии Пересильд. Она сыграла торакального хирурга Женю. Девушка отправилась на орбиту, чтобы провести операцию в невесомости и попытаться спасти жизнь космонавту. Режиссер — Клим Шипенко. Постановщик и актриса провели на МКС 12 дней.

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В прокате «Вызов» с 20 апреля. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», картина показала лучший старт с декабря 2021 года.