Культура

«Дорога к Пушкину» соединила псковское Михайловское и Чистые Пруды под Калининградом

Фондовую выставку «Дорога к Пушкину» открыл Государственный музей-заповедник в Мемориальном музее литовского поэта Кристионаса Донелайтиса (филиал Калининградского областного историко-художественного музея) в посёлке Чистые Пруды.

Фото здесь и далее предоставлено музеем-заповедником «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, местные жители приняли делегацию из псковских пушкинских мест с особым радушием. На церемонии открытия выставки школьники читали пушкинские стихи, а взрослые вспоминали о поездках в Михайловское в годы своей юности. Гостям из Пушкиногорья показали книгу «У Лукоморья», которую более чем сорок лет назад, в 1979 году музею Донелайтиса подарил сам автор — С. С. Гейченко: легендарный хранитель тогда побывал здесь, выразил своё восхищение сохранившейся усадьбой, домом и церковью (Кристионас Донелайтис был здесь пастором), и даже вкусом простокваши, которой его угощали.

Открывая выставку, директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич среди прочего заметил, что для жителей Калининграда нынешняя «дорога к Пушкину» — дорога из областного центра в Чистые Пруды — проходит через город Черняховск, где установлен памятник герою Отечественной войны 1812 года, выдающемуся военачальнику, генералу-фельдмаршалу Михаилу Барклаю-де-Толли, которому в 1835 году Пушкин посвятил сочувственное стихотворение «Полководец». «Ехали к вам и говорили о Барклае-де-Толли и о Пушкине, и о связи его с Воронцовыми… По Пушкину мы все земляки друг другу».

Музейщики из Калининградской области и из Пушкинских Гор у поселка Междуречье Черняховского городского округа Калининградской области

В «Михайловском» также уточнили, что в экспозицию, подготовленную для показа в Чистых Прудах, вошла 21 цветная автолитография. Авторами этих работ являются ученики знаменитого иллюстратора, народного художника России Бориса Диодорова. Этот проект посвящён предстоящему 225-летию Пушкина, которое будут отмечать в следующем году, — особо подчеркнули в музее-заповеднике.

Планируется, что выставка из Святогорья будет работать в Калининградской области до 6 июня.