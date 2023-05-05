Культура

День открытых дверей пройдет в Псковском музее-заповеднике 9 мая

День открытых дверей (бесплатный вход) для всех категорий посетителей традиционно пройдет 9 мая в честь Дня Победы в экспозиции главного здания музея-заповедника «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Для военнослужащих всех категорий (Героев Советского Союза, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, ветеранов боевых действий, при предъявлении соответствующих документов) бесплатный вход 9 мая будет действовать на всех объектах Псковского музея-заповедника.

Также 9 мая состоятся сборные экскурсии по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в 13:00 и 15:00. В ходе экскурсий участники узнают о героических страницах истории Псковщины и вкладе псковичей в дело Победы. Стоимость: 200 руб./чел.

Справки по телефону: +78112663311.