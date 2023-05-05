Культура

Концерт органной музыки пройдет в Пскове 6 мая

Концерт органной музыки из цикла «Двое за органом» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 6 мая в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В концерте принимают участие органистки Елизавета Бузерова и Мария Коронова, студентки Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по классу «Орган», лауреаты всероссийских и международных органных конкурсов.

В органном концерте «Двое за органом» прозвучит духовная музыка XVII-XXI веков великих мастеров эпохи барокко: немца Иоганна Себастьяна Баха и француза Франсуа Куперена, французского симфониста Шарля-Мари Видора, марийные произведения австрийского романтика Франца Шуберта и советского композитора Владимира Вавилова, а также произведения современников: франко-ливанского композитора и импровизатора Наджи Хакима и канадца Дени Бедара.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 500 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность - 60 минут, без антракта. В начале мероприятия звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53. Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове находится на улице Плехановский Посад, 64.