Культура

Фестиваль советского быта прошел в Пскове. ВИДЕО

Фестиваль советского быта «Место встречи» прошел в Сквере искусств Пскова сегодня, 5 мая. Молодежная организация «Вечевой Орден» и региональное отделение «Волонтеров Победы» представили на фестивале интерактивные площадки. Также гостей встречали локации «Медкабинет» и «Уголок бюрократа». Псковичи могли взаимодействовать с «экспонатами» – большинство приборов можно было трогать и использовать по назначению. Как это было - смотрите в видеосюжете ПЛН-ТВ.

Разработка новых интерактивных площадок стала возможной благодаря реализации проекта «Выставочный коворкинг "Место встречи"» на средства гранта Росмолодежи. Фестиваль «Место встречи» проводился при поддержке правительства Псковской области и управления культуры администрации города Пскова.