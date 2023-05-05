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Культура

Фестиваль советского быта прошел в Пскове. ВИДЕО

05.05.2023 19:16|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль советского быта «Место встречи» прошел в Сквере искусств Пскова сегодня, 5 мая. Молодежная организация «Вечевой Орден» и региональное отделение «Волонтеров Победы» представили на фестивале интерактивные площадки. Также гостей встречали локации «Медкабинет» и «Уголок бюрократа». Псковичи могли взаимодействовать с «экспонатами» – большинство приборов можно было трогать и использовать по назначению. Как это было - смотрите в видеосюжете ПЛН-ТВ. 

Разработка новых интерактивных площадок стала возможной благодаря реализации проекта «Выставочный коворкинг "Место встречи"» на средства гранта Росмолодежи. Фестиваль «Место встречи» проводился при поддержке правительства Псковской области и управления культуры администрации города Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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