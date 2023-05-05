Культура

Свыше 500 человек посетило экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» 9 мая

Свыше 500 человек посетило экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в Псковском музее-заповеднике 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Одной из главных точек посещения в День Победы стала экспозиция главного здания музея «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», вход на которую в честь праздника был свободным. За день экспозицию посетило более 500 жителей и гостей города.

«У нас традиция: мы каждый год ходим в музей, каждый год пересматриваем всю экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, и каждый год находим для себя что-то новое. В этом году особенное впечатление на нас произвела выставка "Герои с вечно русским сердцем"», – поделилась жительница Пскова Татьяна Давалис, которая пришла 9 мая в музей вместе со своими внучками Ирой и Вероникой.

Сотрудники музея провели две сборные экскурсии по экспозиции, к которым могли присоединиться все желающие. В ходе экскурсий участники подробнее узнали о героических страницах истории Псковщины и вкладе псковичей в дело Победы. Музейщики обратили внимание гостей на наиболее интересные, важные и уникальные экспонаты, каждый из которых таит свою необычную историю.

«Мой сын был больше всего впечатлен обувью, которую носили немецкие солдаты, чтобы согреться. Она представлена в самом начале экспозиции и сразу же завоевала его внимание. Но и мне самой очень хотелось посетить эту экспозицию во взрослом возрасте, потому что в памяти оставались только детские впечатления. Для меня особенно радостно, что какие-то вещи можно рассказать своему ребенку самостоятельно, обратить его внимание на что-то особенно важное, что-то пояснить», – рассказала Арина Демина, которая в День Победы привела своего сына Георгия в музей, чтобы пройти вместе с ним по экспозиции.