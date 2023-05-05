Культура

Александр Козловский о музее истории Невеля: Учреждение реализует собственные интересные проекты

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский посетил Невельский район в ходе рабочей поездки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Первая точка — Музей истории Невеля. В этом году здесь реализуется нацпроект "Культура". Обновляются витрины и стеллажи, уже установлены система видеонаблюдения и интерактивный сенсорный стол (с его помощью можно оцифровать музейный архив). Музей реализует и собственные интересные проекты. Среди них: проект по обмену выставками среди малых музеев "Мы больше, чем просто соседи" и передвижная выставка "Музей в чемодане"», - рассказал депутат.

Музей имеет семь постоянных экспозиций и один зал для временных выставок. Здесь можно увидеть крестьянский и дворянский быт, собирательный образ партизанской землянки, эпоху Советского Союза. В основе большинства экспозиций, посвященных Великой Отечественной войне, — предметы археологических раскопок на территории района.

«Отдельно отмечу такие экспонаты, как действующую полевую кухню, мотоцикл и противогаз для лошади. Коллектив музея планирует расширить экспозицию. Интересный факт: музей размещается в здании почтовой станции XIX века. Это здание является объектом культурного наследия регионального значения», - заметил Александр Козловский.