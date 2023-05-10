Культура

Фотовыставка «Искусство кэндо» работает в Псковском колледже искусств

Дипломная выставка работ выпускника специализации фото и видеотворчество Александра Сергеева «Искусство кэндо» открыта в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Александр представил серию концептуальных фоторабот, связанных с эстетикой японского фехтования кэндо в частности и японской культурой в целом. Занятия этим экзотическим видом спорта подтолкнули автора выставки к созданию дипломного проекта. В своих работах Александр хотел показать техническую и практическую особенность современного японского боевого искусства, а также уделить особое внимание эстетической, исторической и духовной части как самого боевого искусства, так и японской культуры в целом», - рассказали в колледже.

Кэндо – представляет собой современное искусство фехтования, которое берет свое начало из боевых искусств древних самураев. С японского это название переводится как «путь меча». Для японцев кэндо – это не только спорт, но и система воспитания и закаливания характера, основанная на древних самурайских традициях. Тренировки воинов того времени включали в себя физические упражнения, тренировку дыхания, силы духа, координации внимания, медитацию. Главное для кэндоиста – добиться победы над самим собой, над своими страхами и недостатками, достичь внутреннего спокойствия и равновесия. Именно поэтому кэндоист пробивает себе дорогу с мечом в руках. Меч для него – это инструмент защиты, а не нападения или убийства – об этом говорит философия Кэндо.

Работы Александра Сергеева можно увидеть в альбоме по ссылке.