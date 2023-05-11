Культура

Предприниматель потребовал 38 млн рублей у Росимущества за ремонт Петровской башни в Пскове

Предприниматель потребовал 38 млн рублей у Росимущества за работы по сохранению памятника архитектуры «Петровская башня с участком крепостной стены Окольного города». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

Исковое заявление индивидуального предпринимателя В. П. Афонькина к Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях о взыскании 38 393 170 рублей 16 копеек, затраченных на работы по сохранению объекта аренды по охранно-арендному договору от 1 июня 2005 года, поступило в суд.

Согласно условиям договора предприниматель является арендатором памятника архитектуры «Петровская башня с участком крепостной стены Окольного города», расположенного на улице Свердлова. Памятник сдается в аренду для использования в качестве кафе.

Исковое заявление приняли к производству, предварительное и судебное заседания назначены на 6 июня.

Ранее суд рассмотрел дело по иску предпринимателя к Росимуществу о признании этого охранно-арендного договора расторгнутым, в удовлетворении которого было отказано.