Культура

Два парка отреставрируют в Пушкинских Горах

Два парка отреставрируют в Пушкинских Горах. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Петровское. Фото: Пушкинский заповедник

Ремонтные и реставрационные работы проведут в парковом ансамбле на территории усадьбы Ганнибалов в деревне Петровское, а также в парковом ансамбле на территории усадьбы Осиповых-Вульф в Тригорском.

Тригорское. Фото: Пушкинский заповедник

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 16 млн 97 тысяч 61 рубль. Работы необходимо завершить до 30 ноября. Подрядную организацию определят в ходе электронного аукциона 19 мая.

Целью выполняемых работ - сохранение и обеспечение надлежащего содержания объектов культурного наследия. Обязательные условия выполнения работ - реставрация, консервация и воссоздание исторического ландшафта и произведений садово-паркового искусства.