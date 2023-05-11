Культура

Псковский музей-заповедник заключил соглашения о сотрудничестве с музеями Белоруссии

В рамках первого Российско-Белорусского музейного форума, который проходит в Минске, Псковский музей-заповедник заключил соглашения о сотрудничестве с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, Национальным историческим музеем Республики Беларусь, Гродненским государственным историко-археологическим музеем и Витебским областным краеведческим музеем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Заявленные намерения предусматривают проведение совместных научных, просветительских, издательских и иных культурных проектов, в том числе по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан. Соглашения также предоставляют возможность проведения научных или исследовательских работ с последующей публикацией полученных результатов.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова уверена, что с каждым музеем получится реализовать интересные особенные проекты. Псковский музей обладает большой коллекцией предметов, а также успешными наработками в просветительской деятельности, одним из примеров которой можно назвать цикл патриотических программ «Потягнем за Отечество!». Светлана Мельникова особо подчеркнула готовность делиться всем накопленным опытом с коллегами из Белоруссии.

По итогам Российско-Белорусского музейного форума было подписано 43 соглашения между учреждениями культуры России и Беларуси. Торжественная церемония проходила в Зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. На мраморных плитах этого зала увековечены имена 2142 Героев Советского Союза и 73 полных кавалеров ордена Славы.