Культура

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о культурных событиях Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. Ведущий Артем Татаренко обсудит с ней главные культурные события Псковской области, запланированные на этот год.

Какие мероприятия получат поддержку федерального центра? Какова будет культурная программа празднования 550-летия Псково-Печерского монастыря? Как Дом Советов отреагировал на победу Псковского драмтеатра в премии «Золотая маска»? Какие кадровые изменения грядут в учреждениях культуры региона?

Трансляция завершена.