Культура

«Подстрочник»: Ольга Тимофеева о главных культурных событиях Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 12 мая. Гость студии - председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. Ведущий Артем Татаренко обсудил с ней главные культурные события Псковской области, запланированные на этот год.

Какие мероприятия получат поддержку федерального центра? Какова будет культурная программа празднования 550-летия Псково-Печерского монастыря? Как Дом Советов отреагировал на победу Псковского драмтеатра в премии «Золотая маска»? Какие кадровые изменения грядут в учреждениях культуры региона?