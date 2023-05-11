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Культура

Дорожные истории ждут участников «Ночи музеев» в Пушкинском заповеднике

13.05.2023 11:53|ПсковКомментариев: 0

«Обкатать дорожную тему» решили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в рамках международной акции «Ночь музеев». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, «Ночь…» в нынешнем году назначена на 20 мая. Пройдёт она под девизом «История и истории».

Александр Коковкин. Пушкин на прогулке верхом (1962). Из фондов «Михайловского»

Прежде всего, об историях, приключившихся во время многочисленных поездок Александра Сергеевича, гости «Михайловского» смогут узнать на выставке «Время гонит лошадей». Дороги в жизни А.С. Пушкина». Она развёрнута в выставочном зале «Музейная почта» (деревня Бугрово Пушкиногорского района). Экскурсии по этой экспозиции в рамках Всероссийской акции 20 мая пройдут в 15:00 и в 18:00.

Здесь же, в Бугрово, в Центре творческих и музейных программ, в этот день запланированы два музейных занятия «То в карете, то верхом» — о путешествиях и видах экипажей XIX века. Включили в программу Всероссийской акции и конную прогулку «Катит по-прежнему телега...». Участники программы в компании разговорчивого возницы, готового поделиться множеством историй — в том числе и про михайловского барина-поэта — прокатятся в экипаже по лесной дороге от мельницы до усадьбы «Михайловское». Посадочных мест в экипаже всего шесть, — предупреждают в заповеднике, — поэтому билет на прогулку, равно и на другие события в рамках акции «Ночи музеев» лучше забронировать заранее.

Сделать заявки и получить любые справки можно по телефонам 8(81146) 2-23-21, 2-26-09 в дни и часы работы «Михайловского».

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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