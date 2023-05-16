Культура

Концерт органной музыки состоится в Пскове 20 мая

Концерт органно-вокальной музыки из цикла «Молитва Деве Марии» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 20 мая в 17.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

В концерте принимают участие: выпускник Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского по классу «Орган», лауреат и дипломант международных органных конкурсов Федор Морозов (орган), лауреат и дипломант всероссийских и международных вокальных конкурсов, солистка Москонцерта Татьяна Сучкова-Гавриилова (меццо-сопрано).

В концерте прозвучат сольные органные шедевры композиторов эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха и Дитриха Букстехуде, католический гимн французского композитора и органиста XVII-XVII века Николя де Гриньи в четырех частях, жемчужины вокальной классики, посвященные Богородице, итальянских композиторов Пьетро Масканьи, Джузеппе Фортунино Франческо Верди, Джакомо Антонио Доменико Микеле Секондо Мария Пуччини, Джованни Рота Ринальди, французского симфониста Луи Виктора Жюля Вьерна, советского и российского органиста и композитора Олега Янченко, а также современного испанского и американского гитариста и композитора XX века Висенте Мартинеса Гомеса.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 700 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Контактные телефона: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53. Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове находится на улице Плехановский Посад, 64.