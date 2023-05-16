Культура

«Калейдоскоп событий» подготовил Псковский музей-заповедник для акции 19 мая

Акция «Ночь музеев» стартует в Псковском музее-заповеднике в пятничный вечер 19 мая. Музейщики подготовили для гостей «целый калейдоскоп событий на любой вкус, цвет и возраст». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В 18:00 в Палатах у Сокольей башни для семей с детьми распахнут свои двери сразу несколько творческих мастерских, где под руководством музейных мастеров участники напишут письмо пером и чернилами, создадут свою неповторимую открытку в стиле XIX века, познакомятся со старинной техникой украшения ткани, посетят избу потомственной сказочницы и услышат сказку на «псковском» языке. Купить билет можно по ссылке.

А в 20:30 гостей будет ждать уникальная интерактивная экскурсия по залам Поганкиных палат, в ходе которой участники смогут познакомиться со специальной тематической выставкой, услышать неожиданные факты и истории о жизни купца Поганкина, спрятанных им сокровищах и древнем воине. В течение Ночи будут проходить сборные экскурсии по экспозиции главного здания музея-заповедника «Культура и искусство древнего Пскова», Картинной галерее и Поганкиным палатам, а также будет работать историческая игротека и кинозона. Украшением мероприятия станет концерт творческих музейных коллективов и солистов Псковского областного колледжа искусств. Купить билет можно по ссылке.

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